Napoli-Roma, probabili formazioni Sky: tentazione Mertens per Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimi dubbi da sciogliere per Spalletti e Mourinho in vista della sfida di domani al Maradona. Il Napoli, secondo Sky Sport, dovrebbe tornare al 4-2-3-1 con il ritorno dal primo minuto di Frank Zambo Anguissa al fianco di Lobotka. I due sacrificati dovrebbero essere Fabian e Zielinski, con il polacco che potrebbe lasciare il ruolo di sotto punta a Mertens. Un cambio anche sulle ali, con Lozano favorito su Politano. La Roma dovrebbe invece schierarsi con un 3-5-2: al rientro Mancini dopo la panchina con la Salernitana, spazio a Zalewski sulla fascia sinistra con Cristante, Oliveira e Pellegrini in mezzo al campo. Davanti dovrebbe partire il duo Zaniolo-Abraham. Di seguito le probabili formazioni secondo la redazione dell'emittente satelittare.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.