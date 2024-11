Ufficiale Napoli-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossi residenti nel Lazio

Domenica alle 18 per il derby del Sole al Maradona tra Napoli e Roma, la squadra giallorossa dovrà giocare senza i suoi tifosi al seguito.

La Prefettura ha infatti ufficializzato il divieto di trasferta per i supporter residenti nel Lazio: "Il provvedimento è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina dello scorso 12 novembre, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica".