Napoli-Roma, vicino il sold-out: restano poche migliaia di biglietti a disposizione

La vendita dei tagliandi per Napoli-Roma sta volando e il Maradona è vicinissimo al sold-out.

In vista del doppio impegno casalingo, quello di Coppa Italia e quello di Campionato, rispettivamente il 17 e il 29 gennaio 2022, presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la SSC Napoli ha riservato ai propri tifosi la possibilità di acquistare un solo titolo (miniabbonamento) valevole per entrambi gli eventi. La vendita dei tagliandi per Napoli-Roma sta volando e il Maradona è vicinissimo al sold-out. Restano infatti a disposizione poche migliaia di biglietti: ancora disponibili gli ultimissimi tagliandi per Curva B inferiore, Distinti superiore e Tribuna Nisida. Disponibilità media per i Distinti inferiori, bassa per la Curva A inferiore.

Questi i prezzi di Napoli-Roma come gara singola:

Tribuna Posillipo € 120,00