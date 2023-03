Napoli-Salernitana, si va verso lo stop per i tifosi granata: probabile il divieto di trasferta

Tra poco più di un mese al Maradona andrà in scena il ritorno del derby campano contro la Salernitana

Tra poco più di un mese al Maradona andrà in scena il ritorno del derby campano contro la Salernitana. Si gioca il 29 aprile e questa potrebbe essere la data giusta per ottenere l'aritmetica della vittoria del terzo Scudetto della storia azzurra. Proprio per questo - ma non solo per questo - è prevedibile che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive vieti la trasferta ai tifosi granata, come avvenne anche all'andata per i supporters azzurri, a causa dei rapporti non ottimi tra le due tifoserie e della possibile festa per il titolo.