Napoli-Salernitana, vendita biglietti (per ora) vietata ai residenti nella provincia di Salerno

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Alle 15 saranno messi in vendita i biglietti per Napoli-Salernitana, derby campano in programma per il prossimo 29 aprile al Maradona. Chi però vive nella provincia di Salerno non potrà acquistare i tagliandi per il momento, precisa la SSC Napoli: "In attesa delle decisioni da parte delle Autorità Competenti, la vendita sarà vietata ai residenti nella provincia di Salerno".