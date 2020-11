Napoli sconfitto e senza segnare al San Paolo: non accadeva da quasi un anno

Era dallo scorso gennaio (vs Fiorentina) che il Napoli non rimaneva a secco di gol in un match casalingo in Serie A. Quella era stata anche l’ultima sconfitta interna nel massimo campionato per i partenopei senza reti all’attivo. E' successo, di nuovo, contro il Sassuolo, ieri, in una partita da dimenticare.