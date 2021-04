Napoli senza margine d'errore con la Sampdoria, è vietato sbagliare: le ultime di formazione

Il Napoli è di scena a Genova senza margine d'errore in chiave Champions. Il gruppo di Gattuso è reduce dal ko di Torino e sul campo della Sampdoria è chiamato a riprendere il passo smarrito allo Stadium, dove ha interrotto una serie di quattro vittorie di fila. Considerando il trend dell'Atalanta e la Juventus difficilmente fuori dalla Champions, la vittoria del Milan nell'anticipo di certo non aiuta i partenopei che non hanno altro risultato che la vittoria, peraltro in una sfida delicata anche perché precede gli ultimi big-match della stagione contro Inter e Lazio.

Non mancheranno le novità di formazione rispetto alla sfida con la Juventus, gestendo così anche le energie dopo l'infrasettimanale. A partire dai pali con il recupero di Ospina, ma anche in difesa si preannunciano due novità: in coppia con Koulibaly dovrebbe tornare Manolas, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui che a sinistra si riprende il posto su Hysaj dopo la prova disastrosa di Torino. In mediana si va verso la conferma di Demme-Fabian mentre in attacco il quarto cambio è rappresentato da Politano, che a destra potrebbe essere preferito a Lozano, nel terzetto con Zielinski ed Insigne, ed in attacco il quinto volto nuovo da titolare sarà con ogni probabilità Osimhen, apparso decisamente più brillante rispetto a Mertens. Una chance importante per il nigeriano: può prendersi finalmente il Napoli dopo le tante vicissitudini vissute in questa stagione.