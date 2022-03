Napoli sotto tono, l'Udinese chiude il primo tempo avanti al Maradona: decide Deulofeu

È l'Udinese a chiudere in vantaggio il primo tempo del Maradona contro il Napoli, grazie ad un gol di Gerard Deulofeu a metà prima frazione.

È l'Udinese a chiudere in vantaggio il primo tempo del Maradona contro il Napoli, grazie ad un gol di Gerard Deulofeu a metà prima frazione. Napoli sotto tono, che inizialmente prova a fare la partita, non riuscendo però a sfondare contro un team bianconero attento e pericoloso in ripartenza. La prima occasione arriva dopo poco più di dieci minuti, con Koulibaly che sale in cielo di testa, senza però angolare e trovando Silvestri pronto alla presa. L’Udinese è pericoloso e poco più tardi sfiora il vantaggio con Beto, che di testa non trova la porta da ottima posizione su cross pennellato da Molina. Il Napoli si spaventa e la partita cambia.

Il primo 10 dell’era Maradona sblocca la partita L’Udinese prende coraggio, complice un Napoli che non riesce a giocare. La squadra di Cioffi fa male in transizione e alla metà della prima frazione sblocca la partita, con il primo numero 10 in gol a Napoli e al Maradona, dalla scomparsa del Pibe de Oro: Gerard Deulofeu. Lo spagnolo sfrutta al meglio un passaggio di Pereyra e, dal limite dell’area, ha tutto il tempo per controllare e calciare di destro all’angolino, complice un Napoli troppo passivo in recupero. I friulani giocano a testa sgombra e addirittura sfiorano lo 0-2 con Pablo Mari, che vola in cielo e spedisce il pallone all’incrino, trovando però un super Ospina in respinta. Punto nell’orgoglio, il Napoli prova la reazione con il suo capitano, Lorenzo Insigne, che con il più classico dei “tiraggiri” costringe Silvestri al miracolo. La squadra di Spalletti cresce, cercando il pareggio e proprio nel finale di prima frazione va ad un passo dall’1-1 con Fabian Ruiz, che calcia da fuori con il sinistro e con una deviazione per poco non beffa Silvestri. Spalletti si dispera in panchina, ma i primi quarantacinque minuti si chiudono con i friulani avanti.