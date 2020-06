Napoli-SPAL, tutti i precedenti tra le due squadre al San Paolo: il bilancio sorride agli azzurri

Quattro vittorie consecutive considerando sia il periodo pre che post interruzione, oltre alla vittoria della Coppa Italia. Il Napoli sta vivendo un momento felice e Gennaro Gattuso sembra aver trovato pieno feeling con la rosa a disposizione. Quanto alla Spal, la classifica è quella che è e soprattutto nelle ultime sette partite giocate troviamo una vittoria e ben sei sconfitte. La battuta d'arresto subita in pieno recupero contro il Cagliari è stata una dura botta da assorbire.

E Napoli non è certo un campo amico per i ferraresi: solo tre vittorie in venti partite giocate in Campania per loro. E l'ultima affermazione risale al 12 marzo 1961 (0-2), quasi 60 anni fa. Serie di sei vittorie consecutive interne per gli azzurri contro la Spal e c'è da dire anche che, a titolo di curiosità, le ultime cinque sfide si sono chiuse con lo stesso risultato: 1-0.

La Spal ha mandato a segno solamente 7 giocatori della propria rosa: è la squadra di A che ha fatto peggio in questo senso (il Napoli, secondo, è arrivato a quota 14, il doppio). Zero reti segnati da coloro i quali sono partiti dalla panchina, unica formazione della massima serie ancora a secco.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A, B E C)

13 vittorie Napoli

4 pareggi

3 vittorie Spal

26 gol fatti Napoli

14 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1948/1949 Serie B Napoli vs Spal 0-0

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2018/2019 Serie A Napoli vs Spal 1-0