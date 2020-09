Napoli su Vecino, ecco quando potrebbe tornare in campo

Il Napoli su Matis Vecino. Questa la notizia lanciata da Sky Sport, con il mediano che avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento. Al momento, però, Vecino è infortunato: cerchiamo di capire quando potrebbe tornare a disposizione.

Il 20 luglio scorso l'Inter aveva annunciato che: "Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale".

Le prime indicazioni sul ritorno in campo avevano fissato in ottobre la data per il recupero, ma ad oggi il momento del ritorno è leggermente slittato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l’uruguayano potrebbe rientrare agli inizi di novembre.