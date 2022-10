Napoli-Torino, ultima accelerata per i biglietti: esaurita la Curva A superiore, disponibili i Distinti

Procede anche in queste ultime ore la vendita dei biglietti per Napoli-Torino in programma allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 15.

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Procede anche in queste ultime ore la vendita dei biglietti per Napoli-Torino in programma allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 15. Sono andati esauriti anche i biglietti di Curva A e restano pochi tagliandi per i Distinti superiori. Da alcuni giorni sono in vendita anche i tagliandi di Curva A inferiore e dei Distinti inferiori. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Curve anello superiore € 35,00