Napoli-Udinese, divieto di trasferta per i friulani (gemellati con ultrà romanisti)

Si va verso il divieto di trasferta per i tifosi dell'Udinese allo stadio Maradona. Anzi, il divieto dovrebbe essere doppio. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha proposto infatti di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi dell’Udinese (residenti in Friuli) per la partita di Napoli e a quelli della Roma (residente nel Lazio) per la sfida al Venezia.

Secondo la Gazzetta dello Sport, le indicazioni che saranno recepite e discusse oggi nel corso del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ma difficilmente arriverà un parere contrario alla proposta del Viminale. La ragione - si legge - sta nel gemellaggio tra tifosi di Roma e Udinese e nell’alto rischio scontri in entrambe le partite: coi tifosi del Venezia dopo l’assalto al treno di domenica scorsa da parte di alcuni ultrà dell’Udinese ed a Napoli per la rivalità e gli scontri di Udine dopo la vittoria dello Scudetto.