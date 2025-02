Napoli-Udinese, sarà sold out: biglietti già introvabili

Non ci sono più biglietti per la gara di domenica sera al Maradona tra Napoli e Udinese. Introvabili i tagliandi per la prossima partita di campionato degli azzurri. Sarà dunque sold out per la settima volta in campionato, l'ultimo sabato scorso contro la Juventus. Numeri da record per la squadra di Conte, con il primato che invoglia sempre di più, ogni domenica, i tifosi ad affollare le tribune dello stadio Maradona.

