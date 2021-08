Napoli-Venezia, ieri è partita la vendita per il settore ospiti: vendita on line con green pass

A partire dalle ore 16.00 del 18 agosto saranno in vendita i biglietti del "Settore Ospiti Superiore" per la gara di Campionato Napoli – Venezia FC che si disputerà il 22 Agosto 2021 ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il biglietto del "Settore Ospiti Superiore", che avrà un costo di € 20.00 inclusi i diritti di prevendita, sarà in vendita esclusivamente online attraverso il circuito Ticketone.

Di seguito i prezzi degli altri settori dello Stadio Diego Armando Maradona:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 35,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti

Per accedere all’impianto, gli spettatori dovranno obbligatoriamente essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare il posto assegnato.

Agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dello stadio.

Si ricorda inoltre di voler prendere visione e rispettare il Regolamento d’Uso e il Codice di Condotta della SSC Napoli.