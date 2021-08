Napoli-Venezia, lagunari mai vittoriosi a Fuorigrotta: tutti i precedenti

Ricomincia il campionato per il Napoli dopo la delusione della scorsa stagione con la Champions persa all'ultima giornata contro il Verona. Un quinto posto davvero amaro per i partenopei ai quali non è servita una seconda parte di stagione davvero importante e su alti ritmi per arrivare a centrare l'accesso alla più importante manifestazione calcistica europea. Il Venezia invece torna in Serie A a 19 anni di distanza dall'ultima partecipazione. Gli arancioneroverdi sono stati la sorpresa dei play off di B, affrontati da outsider e poi vinti con pieno merito.

Undici le partite disputate a Napoli tra queste due squadre tra Serie A e B e nessuna vittoria per i lagunari. Però le ultime due partite al San Paolo (ora Diego Armando Maradona) si sono chiuse in parità per 1-1.

Quinta e ultima affermazione dei padroni di casa piuttosto datata: è il 4-0 del 5 marzo del 1967.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

5 vittorie Napoli

6 pareggi

0 vittorie Venezia

14 gol fatti Napoli

5 gol fatti Venezia