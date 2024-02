Napoli-Verona, la vendita procede a rilento: ancora disponibili i Distinti

Al momento risultano infatti ancora disponibili i tagliandi per i Distinti.

Prosegue a rilento la vendita dei biglietti per Napoli vs Hellas Verona, gara che si disputerà domenica 4 Febbraio 2024 alle ore 15:00. Al momento risultano infatti ancora disponibili i tagliandi per i Distinti superiori oltre a Curve inferiori e Tribune.

PREZZI

I prezzi per la partita Napoli vs Verona saranno i seguenti:

Settore Prelazione Fidelity Vendita Libera

CURVE INFERIORI 14 € 20 €

CURVE SUPERIORI 30 € 35 €

DISTINTI INFERIORI 40 € 45 €

DISTINTI SUPERIORI 50 € 60 €

TRIBUNA NISIDA 65 € 75 €

TRIBUNA POSILLIPO 90 € 100 €