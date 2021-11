Napoli-Verona, venduti 200 biglietti per il Settore Ospiti

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Verona, match valido per la dodicesima giornata di campionato in programma domenica alle 18. Per la sfida dello stadio Diego Armando Maradona sono già stati acquistati 200 biglietti per il settore Ospiti dai tifosi gialloblù. A riportalo è il portale Tuttohellasverona.