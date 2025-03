Nasce il "blocco Napoli" in nazionale: 5 convocati, record che mancava dall'89!

Matteo Politano torna in nazionale. Luciano Spalletti ha convocato nuovamente due ali vere (c'è anche Zaccagni) per "aggirare la Germania e colpirla dove ritiene sia più vulnerabile", ovvero portare la palla sulle fasce e cercare l’uno contro uno per saltare i terzini di Nagelsmann. Conte e Baroni in questo lo hanno aiutato, scrive il Corriere dello Sport che sottolinea anche i tanti convocati del Napoli (Politano s'è aggiunto a Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori):

"Il campionato illumina l’Italia, secondo tradizione. L’ex ct (Conte) in soccorso di Lucio. Questa volta domina il blocco del Napoli: cinque convocati, è record. Non succedeva dal 1989, gestione Vicini".

L'elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).