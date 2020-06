Nasce il fondo 'Salva Calcio': quasi 22 milioni per aiutare Serie B, Serie C e dilettanti

Parallelamente al ritorno in campo nelle serie professionistiche, la fase 3 del calcio italiano inizia ufficialmente oggi con l'istituzione del Fondo Salva Calcio da parte del Comitato di Presidenza della FIGC. Su proposta del presidente Gabriele Grvina, infatti, l'organo amministrativo della Federcalcio vara un progetto straordinario, articolato e particolarmente consistente, la cui definitiva approvazione sarà portata nel Consiglio Federale di lunedì 8 giugno.

La solidità patrimoniale e la disponibilità finanziaria della FIGC ha consentito un intervento diretto in favore dei Club, di calciatori/calciatrici e dei tecnici di Serie B, Serie C, Lega Dilettanti e calcio femminile per fronteggiare la crisi generata dall'emergenza COVID-19 per complessivi 21 milioni e 700mila euro.

La Federazione ha previsto di destinare le seguenti risorse:

- Fino a 5 milioni per il sostegno alle società di Lega B

- Fino a 5 milioni per il sostegno alle società di Lega Pro.

- Fino a 5 milioni per il sostegno alle società di LND.

- Fino a 3 milioni ai calciatori e fino a 3 milioni di euro ai tecnici e ai preparatori attraverso il riconoscimento di un contributo unico al Fondo di Solidarietà calciatori, allenatori e preparatori atletici.

- 700mila euro alle società della Divisione Calcio Femminile per il sostegno alle società finalizzate alla ripresa e al completamento delle attività della stagione sprtiva 2019/20.