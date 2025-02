Natan ancora titolare: 90 minuti in campo ma il Betis perde 3-2

Oggi altra chance dal primo minuto per Natan nella retroguardia del Real Betis. Il difensore in prestito dal Napoli sta trovando parecchio spazio in Liga: con questa fanno sei gare da titolare nelle ultime sette, in totale già 30 presenze considerando anche Copa del Rey e Conference League. La partita di oggi contro il Celta Vigo non è stata però delle migliori: i biancoverdi in vantaggio di due gol nel primo tempo, si sono fatti rimontare nella ripresa finendo per perdere 3-2.

