Nations League, i premi per le final four: se l'Italia batte il Belgio incassa 2.5mln

Quanto incasserebbe la FIGC in caso di vittoria dell'Italia contro il Belgio questo pomeriggio allo Juventus Stadium? La vittoria della finalina per il terzo e quarto posto mette in palio un montepremi complessivo da 4 milioni di euro: chi vincerà quest'oggi, incasserà 2.5 milioni di euro, chi perderà 1.5 milioni di euro.

Il montepremi di questa sera sarà invece esattamente il doppio, 8 milioni di euro: chi vincerà tra Spagna e Francia incasserà 4.5 milioni di euro, chi perderà 3.5 milioni di euro.

Italia, Spagna, Francia e Belgio che hanno staccato il pass per queste final four hanno fin qui già incassato 3 milioni di euro per essere arrivati a questa fase finale.