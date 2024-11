Nations League, i risultati di oggi: San Marino fa la storia e viene promosso, Spagna ok

vedi letture

La Spagna fatica ma vince 3-2 la sfida contro la Svizzera, ultima in classifica del Gruppo 4 di Lega A, con gol di Zaragoza, Gil e Pino. Un altro successo nelle gare della prima categoria, quello della Scozia in casa della Polonia, mentre Portogallo e Croazia pareggiano 1-1, e la Serbia non va oltre lo 0-0 nella sfida casalinga contro la Danimarca. Largo successo anche per la Romania, nella Lega C, con gli 'italiani' Mihaila e Marin grandi protagonisti, mentre San Marino fa la storia nella Lega D: battendo il Liechtenstein 3-1 La Serenissima vince il gruppo e viene promosso grazie al risultato più importante della sua storia calcistica. Questi i risultati della Nations League:

UEFA Nations League - League A

Croazia-Portogallo 1-1

(33' Joao Felix (P), 66' Gvardiol (C))

Polonia-Scozia 1-2

(3' McGinn (S), 59' Piatkowski (P), 93' Robertson (S))

Serbia-Danimarca 0-0

Spagna-Svizzera 3-2

(32' Pino (Sp), 63' Monteiro (Sv), 68' Gil (Sp), 85' Zeqiri (Sv), 93' Bryan Zaragoza (Sp))

UEFA Nations League - League C

Bulgaria-Bielorussia 1-1

(13' Panayotov (Bu), 70' Martynovich (Bi))

Kosovo-Lituania 1-0

(5' Jashari)

Lussemburgo-Irlanda del Nord 2-2

(19' Price (I), 50' Bradley (I), 72' Korac (L), 75' Rodrigues (L))

Romania-Cipro 4-1

(2' Birligea (R), 42', 83' Marin (R), 52' Pittas (C), 80' Coman (R))

UEFA Nations League - League D

Liechtenstein-San Marino 1-3

(40' Sele (L), 46' Lazzari (S), 66' Nanni (S), 77' Golinucci (S))