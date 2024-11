Nations League, il percorso degli azzurri: Rrahmani e Lobo avanti, scozzesi ai playout

Con le gare di stasera terminano i gironi di Nations League per la Scozia di McTominay e Gilmour e per il Kosovo di Rrahmani - che dovrà attendere la decisione sulla partita sospesa con la Romania - che chiude virtualmente i discorsi grazie alla vittoria sulla Lituania. La nazionale di Scott e Billy finisce terza nel suo gruppo di Lega A mentre la squadra di Amir è aritmeticamente in una delle prime due posizioni.

Cosa succede ora: la Scozia giocherà i play out a marzo 2025 contro una squadra al secondo posto della Lega B per cercare di mantenere la permanenza in Nations League A. Il Kosovo invece, ad ora nella Lega C, se potrà recuperare la gara con la Romania e riuscirà a vincerla portando a proprio favore gli scontri diretti, verrà direttamente promossa in Nations League B; se rimarrà seconda, come più probabile che accada dovendo battere la Romania con almeno quattro gol di scarto, giocherà i playoff per la promozione contro una squadra arrivata terza nella Lega B.

Per quanto riguarda la situazione di Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori con l'Italia, gli azzurri sono arrivati secondi nel loro gruppo (eliminando il Belgio di Lukaku) e così passano alla fase successiva del torneo. Il sorteggio per i quarti è in programma il prossimo 22 novembre a Nyon: i quarti di finale si svolgeranno il 20 marzo (andata) e 25 marzo (ritorno) 2025. A questo punto l'Italia seconda può incrociare Portogallo, Germania e Spagna.

Poi c'è Lobotka che dovrà giocare ancora una gara con la Slovacchia, che sarà però inutile ai fini del risultato: la nazionale di Calzona ha chiuso aritmeticamente da seconda nel girone di Lega C e giocherà i playoff per salire in B. Discorso diverso per Kvaratskhelia e la sua Georgia, che domani contro la Repubblica Ceca deciderà le sorti di un girone tutto da scrivere, con nessuna squadra ancora certa della propria posizione.