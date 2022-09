Nations League, la Francia perde ma si salva. Croazia e Olanda alle final four

Si chiudono i gruppi 1 e 2 di Lega A della Nations League.

Si chiudono i gruppi 1 e 2 di Lega A della Nations League. Nel gruppo 1 a trionfare è la Croazia grazie al 3-1 rifilato all'Austria coi gol di Modric, Livaja e Lovren. Crolla ancora la Francia, in casa della Danimarca i campioni del mondo in carica perdono 2-0: i transalpini però si salvano dalla retrocessione, in Lega B andrà l'Austria. Nel gruppo 2 l'Olanda questa sera ha staccato il pass per le final four di Nations League in scena il prossimo giugno. I tulipani hanno battuto 1-0 il Belgio grazie alla rete realizzata da van Dijk al 73esimo. Retrocede in Lega B il Galles, battuto di misura dalla Polonia che ha chiuso il raggruppamento al terzo posto con 7 punti.

GRUPPO 1

Austria-Croazia 1-3

Danimarca - Francia 2-0

LA CLASSIFICA FINALE

1. Croazia 13*

2. Danimarca 12

3. Francia 5

4. Austria 4**

GRUPPO 2

Galles-Polonia 0-1

(58' Swiderski)

Olanda-Belgio 1-0

(73' van Dijk)

LA CLASSIFICA FINALE

Olanda 16*

Belgio 10

Polonia 7

Galles 1**

*: alle final four

**: retrocessa in Lega B