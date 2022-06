Nations League, la Norvegia di Ostigard corsara in Svezia. Poker del Portogallo alla Svizzera

Sono terminate le sfide di Nations League valide per la seconda giornata.

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Sono terminate le sfide di Nations League valide per la seconda giornata. Nella Lega A netta vittoria del Portogallo che ha piegato per 4-0 la Svizzera. In gol per gli iberici Carvalho e il solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Nel finale in gol anche Cancelo. Per la Spagna, invece, solo un pareggio per 2-2 contro la Repubblica Ceca: padroni di casa in vantaggio al 4’ con Pesek, poi nel finale del primo tempo Gavi ha firmato la rete del pareggio. Nella ripresa arriva il 2-1 ceco firmato da Kuchta, mentre al 90’ Martinez firma il definitivo 2-2. Nella Lega B la Serbia ha battuto per 2-1 la Slovenia: in gol per i padroni i di casa Mitrovic, Milinkovic-Savic, Jovic e Radonjic, mentre è di Stojanovic il momentaneo pareggio sloveno. Nell’altra gara del girone, invece, successo per 2-1 della Norvegia sul campo della Svezia. Ospiti avanti subito con un rigore trasformato da Haaland, che poi ha concesso il bis su azione nella ripresa. Nel finale è Elanga ad accorciare le distanze per gli svedesi.