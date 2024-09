Ufficiale Nations League, le formazioni di Slovacchia-Azerbaigian: Lobotka confermato titolare

Sono state ufficializzate le formazioni di Slovacchia-Azerbaigina in campo alle 18 per la seconda giornata della Lega C di Nations League. Fra le fila slovacche è ancora titolare Stanislav Lobotka. Il commissario tecnico Francesco Calzona non rinuncia mai al centrocampista del Napoli e o schiera dal 1' nel consueto 4-3-3. Di seguito le formazioni:

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Kucka, Lobotka,Duda; Suslov, Strelec, Haraslin. Ct. Calzona.

AZERBAIGIAN (4-2-3-1): Dzhenetov; Seydiyev, Mammadov, Huseynov, Jafarquliyev; Jamalov, Isayev; Kokcu, Mustafaiev, Bayramov; Dadashov. Ct. Fernando Santos.