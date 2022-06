Nations League, prima vittoria per la Macedonia del Nord: Elmas in campo 65'

La Macedonia del Nord batte 2-0 Gibilterra nel mach valido per la seconda giornata del gruppo L di Nations League.

La Macedonia del Nord batte 2-0 Gibilterra nel mach valido per la seconda giornata del gruppo L di Nations League. Macedoni in vantaggio al 21' con Bardhi, che chiudono la pratica nel secondo tempo con il raddoppio di Nikolov all'84'. Per la Macedonia in campo l'azzurro Eljif Elmas per 65', sostituito da Babunski. Prima vittoria nel girone per la squadra balcanica che, in attesa della sfida tra Bulgaria e Georgia, si porta in testa al girone con 4 punti.