Nations League, Spagna avanti all'intervallo: Portogallo sotto 2-1

vedi letture

Si è concluso il primo tempo della finale di Nations League tra Portogallo e Spagna con il parziale di 2-1 in favore delle Furie Rosse, al termine di una frazione accesa e ricca di emozioni. La squadra di De la Fuente è passata in vantaggio al 22' con un gol rocambolesco di Martin Zubimendi, servito involontariamente da João Neves dopo un’azione confusa nata da un cross di Yamal.

Il Portogallo ha reagito subito trovando il pari al 26’ grazie a Nuno Mendes, autore del suo primo gol in Nazionale con un potente sinistro in diagonale. Proprio allo scadere, però, la Spagna si è riportata avanti: splendida giocata di Pedri, che libera Oyarzabal con un passaggio d’esterno; l’attaccante non sbaglia davanti a Diogo Costa, siglando il 2-1 che chiude il primo tempo.