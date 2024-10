Nations League, tutti i risultati: Francia a valanga, clamorosa sconfitta dell’Inghilterra!

Francia a valanga contro Israele nell'altra sfida del Gruppo 2 della Lega A, quello dell'Italia di Luciano Spalletti. La squadra di Deschamps non sbaglia e travolge gli avversari grazie anche alla rete del laziale Guendouzi.

Nella Lega B travolgente l'Austria di Rangnick, che rifila 4 reti al Kazakistan. Successo agevole anche per la Norvegia di un Haaland da record, mentre la Finlandia cede in casa all'Irlanda. Sorpresa a Wembley: il solito Bellingham sembrava aver evitato il k.o. all'Inghilterra contro una Grecia determinata anche se scossa per la morte di Baldock, ma al 94' Pavlidis trova la doppietta personale.

Nella Lega C pareggio in extremis dell'Armenia contro le Far Oer; sconfitta di misura invece per San Marino nella Lega D sul campo di Gibilterra.

Lega A, Gruppo 2

Italia - Belgio 2-2: 1' Cambiaso, 24' Retegui, 42' de Cuyper (B), 61' Trossard (B)

Israele - Francia 1-4: 7' Camavinga, 24' Gandelman (I), 28' Nkunku, 87' Guendouzi, 89' Barcola

Lega B, Gruppi 2/3

Austria - Kazakistan 4-0: 10' Baumgartner, 53' Lienhart, 56' Sabitzer, 79' Seidl

Finlandia - Irlanda 1-2: 17' Pohjanpalo, 57' Scales (I), 88' Brady (I)

Inghilterra - Grecia 1-1: 49' Pavlidis, 87' Bellingham (I)

Norvegia - Slovenia 3-0: 7' e 62' Haaland, 52' Sorloth

Lega C, Gruppo 4

Far Oer - Armenia 2-2: 37' Benjaminsen, 44' Zelarayan (A), 85' Bjartalid, 93' Manvelyan (A)

Lega D, Gruppo 1

Gibilterra - San Marino 1-0: 62' Britto