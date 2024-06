Ndombele torna al Tottenham, ma è destinato ad andare via: gli Spurs lo danno a zero

Il Tottenham è pronto a dire addio a Tanguy Ndombele: secondo quanto riportato dal Mirror, il centrocampista francese potrebbe partire a parametro zero

Il Tottenham è pronto a dire addio a Tanguy Ndombele: secondo quanto riportato dal Mirror, il centrocampista francese potrebbe partire a parametro zero quest'estate, nonostante sia stato un acquisto molto oneroso da parte del club inglese. Il centrocampista non gioca per gli Spurs da gennaio 2022, ha vinto due titoli di campionato in altrettante stagioni in prestito sia con il Napoli che con il Galatasaray e ora potrebbe presto vestire un'altra maglia.

Tempo di addii in casa Tottenham. Con una nota ufficiale il Tottenham ha salutato quattro calciatori in scadenza di contratto. Si tratta di Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon e Japhet Tanganga. I primi due avevano già formalmente salutato il club londinese a gennaio con i loro trasferimenti in prestito a Bayern Monaco e Hajduk Spalato.