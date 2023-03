Negli USA increduli: “A maggio Kvara giocava nel 543esimo club in Europa“

"E' il 24 marzo 2022, un giocatore di cui non avevi mai sentito parlare ha firmato con una squadra di cui avevi sentito parlare di passaggio".

© foto di www.imagephotoagency.it

L’esplosione di Khvicha Kvaratskhelia e il fiuto dello scouting del Napoli che è andato a pescarlo nel 543esimo club del mondo pagandolo appena 11,5 milioni di euro è motivo di stupore negli Stati Uniti. Lo scorso maggio, scrive Espn, nessuno conosceva quello che oggi è uno degli esterni d’attacco più forti del mondo. "E' il 24 marzo 2022, un giocatore di cui non avevi mai sentito parlare ha firmato con una squadra di cui avevi sentito parlare di passaggio.

Quasi immediatamente, non solo è diventato un giocatore noto; si è trasformato in un giocatore che non puoi dimenticare. È il primo giocatore – in assoluto – a segnare 10 gol e fare 10 assist nella sua prima stagione in Serie A". E mancano ancora 2 mesi e mezzo al termine del campionato. Espn ricorda che in questa stagione solo quattro giocatori sono stati più produttivi di Kvara tra gol e assist in Europa : Neymar, Erling Haaland, Osimhen e Messi. "È un’epoca in cui il Real Madrid spende decine di milioni di dollari per adolescenti brasiliani ogni anno, il Barcellona punta su centrocampisti che non possono ancora noleggiare un’auto in Connecticut, il 18enne Kylian Mbappe costò al Psg 180 milioni di eur. Eppure uno dei migliori giocatori del mondo qualche mese fa stava giocando la Erovnuli Liga con la 543esima migliore squadra in Europa (secondo ClubElo.com)".