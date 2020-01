Nel 2017 Lobotka-show a Euro U21: "Recupera palloni, guida il pressing, ha qualità: che scoperta!"

Nel 2017 Stanislav Lobotka stupi tutti durante l'Europeo Under 21 con la sua Slovacchia. Non è ancora arrivato al Celta Vigo e il Corriere dello Sport ne parlava benissimo in questo articolo: "E’ un play classico, Stanislav Lobotka, ha il passaporto slovacco, si muove davanti alla difesa, garantisce logica e sostanza alla manovra, recupera tanti palloni, li distribuisce con ordine, guida il pressing e a volte arretra anche sulla linea dei centrali. Corsa, qualità e resistenza: una miscela completa in un fisico di un metro e 70".