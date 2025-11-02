Nel 2025 il Napoli non era mai rimasto a secco al Maradona: ecco l'ultimo precedente

di Pierpaolo Matrone

Lo 0-0 di ieri contro il Como, nella gara valida per la decima giornata di Serie A, segna una statistica curiosa nel percorso degli azzurri. Il Napoli - sottolinea il portale di Opta Paolo su X - è rimasto infatti a secco di gol in un match casalingo per la prima volta nell’anno solare 2025 in Serie A, l’ultima volta che non aveva segnato al Maradona in campionato risaliva all’8 dicembre 2024 contro la Lazio (0-1).