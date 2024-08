Neres pronto a sprigionare cavalli ed estro: i numeri del funambolo brasiliano

Con Conte potrà sprigionare cavalli ed estro sulla destra, cercando di tornare a livello di rendimento quello straordinario visto anche in Olanda

Il Napoli accoglie David Neres: per 25 milioni di euro è il nuovo esterno d'attacco del tridente di Antonio Conte, si giocherà posto e mattonelle con Matteo Politano in un reparto tra i più completi in assoluto del nostro calcio, se consideriamo inoltre che il club campano non disputerà le Coppe Europee. Dal Brasile all'Olanda dove diventa subito grande con l'Ajax, fa tappa in Ucraina senza mai giocare con lo Shakhtar Donetsk per lo scoppio del conflitto con la Russia e poi va in terra lusitana al Benfica.

I numeri al Benfica

Neres ha partecipato a oltre 80 partite ufficiali con il Benfica, con una media di circa 60 minuti per partita. Ha segnato 17 gol in partite ufficiali, con un impatto significativo su molti risultati, cambiando il corso di diversi incontri. Ha fornito 25 assist, dimostrando una capacità non comune nel creare opportunità di gol per i suoi compagni di squadra. Neres ha contribuito con 42 azioni dirette per gol, che includono sia gol segnati che assist, con una frequenza di circa una ogni 115 minuti giocati. È stato valutato nei percentili più alti per assist, passaggi chiave, azioni offensive, e dribbling riusciti, evidenziando la sua qualità tecnica e la sua capacità di influenzare il gioco in modo positivo.

Che colpo per Conte

Neres è stato un giocatore chiave durante la stagione in cui il Benfica ha vinto il campionato, con 12 gol e 15 assist, dimostrando la sua importanza per il titolo. Con Conte potrà sprigionare cavalli ed estro sulla destra, cercando di tornare a livello di rendimento quello straordinario visto anche in Olanda ad Amsterdam con la maglia dell'Ajax.