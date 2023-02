Nervosismo Inter, parole pesanti tra Lukaku e Barella: "Vai a fare in c***, figlio di p****na”

Parole dure, appunto, anche se derivanti dalla tensione di una gara.

Non il migliore ritorno da titolare. Romelu Lukaku è rimasto a secco, come tutta l'Inter, nello 0-0 maturato questa sera a Marassi con la Sampdoria. A fare da contorno alla prestazione del centravanti belga, il nervosismo di fondo dei nerazzurri, testimoniato anche dal durissimo scambio con Barella durante il primo tempo: "Basta, basta - recita il labiale del belga al compagno - vai a fare in c***, figlio di p***". Parole dure, appunto, anche se derivanti dalla tensione di una gara.