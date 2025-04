Nessun margine di errore dopo il -6: la doppia missione di Conte con l'Empoli

Niente aiutino dall'Inter che vince nell'anticipo come da pronostico. Il Napoli stavolta scivola a -6 e domani scenderà in campo al Maradona - che presenterà l'undicesimo sold-out stagionale - senza margine d'errore per tenere aperto il campionato. Rispetto a Bologna, dunque, c'è un solo risultato a disposizione per i partenopei che però affrontano anche un avversario di tutt'altro livello, l'Empoli di D'Aversa che non vince da 16 turni e deve fronteggiare problematiche realizzative e d'infortuni prima ancora di pensare agli avversari. Il Napoli è chiamato a vincere, ma anche a dare risposte che possano dare fiducia nel fare bottino pieno nelle restanti gare - tutte con squadre della parte destra della classifica - e soprattutto provare a cancellare le note negative degli ultimi mesi, a partire dalla fase offensiva e la gestione dei secondi tempi. Su questo ha insistito molto in settimana Antonio Conte (che parlerà quest'oggi in conferenza, ore 14 live su Tuttonapoli.net).

Le scelte e la doppia missione di Conte

Conte dovrà fare ancora i conti con delle assenze. Sono out Anguissa e Di Lorenzo per squalifica, Buongiorno per infortunio mentre Spinazzola potrebbe rientrare tra i convocati pur non essendo ancora al meglio. La formazione sembra comunque fatta: davanti a Meret, che ha smaltito lo stato influenzale, tornerà titolare Mazzocchi nella linea con Rrahmani, Juan Jesus che prenderà dunque nuovamente il posto di Buongiorno, ed Olivera a sinistra. In mediana sarà Gilmour a sostituire Anguissa nel terzetto con Lobotka e McTominay che ha smaltito la doppia botta rimediata a Bologna. In attacco Politano e Neres in supporto a Lukaku. I rumors di un ritorno alle due punte, con l'impiego di Raspadori dall'inizio, ad oggi non trovano riscontri: resta una possibilità più che altro in corso d'opera. Al di là del modulo di gioco, però, anche col 4-3-3 l'attesa è per un Napoli più offensivo - a maggior ragione contro un avversario che chiuderà gli spazi - e per la continuità nei novanta minuti che spesso è mancata.