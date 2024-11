Nessun problema cinismo: il Napoli è la più concreta d'Europa (63%) ma crea ancora poco

Nonostante le dichiarazioni di ieri anche in conferenza, il Napoli a differenza di altre stagioni non presenta un problema legato al cinismo sotto porta. Lo confermano i dati proposti da Opta: "Tra le squadre che hanno avuto almeno 20 chiare occasioni da gol nei maggiori cinque campionati europei 2024/25, il Napoli è quella che in percentuale ne ha trasformate di più in rete: il 63%, 15 su 24, inclusa quella che ha portato alla vittoria per 1-0 nell’ultima giornata contro la Roma".

La questione, almeno stando ai numeri, non riguarda il cinismo e quindi la concretizzazione che è anche piuttosto importante, ma il produrre più occasioni offensive visto che ad oggi il Napoli è soltanto 9° in Serie A per media tiri e 7° per xG creati, in pratica la peggiore offensiva di quelle di testa. Ovviamente numeri compensati da una straordinaria fase difensiva. Ne abbiamo parlato anche ieri in un episodio del nostro podcast