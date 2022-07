Nessun riposo per Ostigard: si allenerà nei prossimi giorni a Castel Volturno

Il Napoli ha svolto stamane l’ultimo allenamento a Dimaro, il primo per Leo Ostigard dopo il lavoro in palestra e la presentazione di ieri pomeriggio

TuttoNapoli.net

Il Napoli ha svolto stamane l’ultimo allenamento a Dimaro, il primo per Leo Ostigard dopo il lavoro in palestra e la presentazione di ieri pomeriggio. L'ufficio stampa della Val di Sole ha comunicato che in questi giorni il norvegese si allenerà a Castel Volturno mentre la squadra godrà di un po’ di riposo prima della partenza per Castel di Sangro fissata per sabato.