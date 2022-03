Nessuna come la Juve nel girone di ritorno: ha fatto più punti anche del Napoli

La Juventus è la squadra che, con 25 punti, ha fatto più punti nel girone di ritorno

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus è la squadra che, con 25 punti, ha fatto più punti nel girone di ritorno. Uno in più di Napoli e Milan, nelle prime sette non c'è l'Inter visto che al quarto posto ci sarebbe il Sassuolo a 19. Oggi i bianconeri sono al sedicesimo risultato utile di fila in Serie A.