Nessuna proposta al ribasso per Insigne, Alvino: “Baggianate! Hanno scelto insieme...”

Nelle ultime settimane, tiene banco la vicenda legata alla situazione contrattuale del capitano del Napoli Lorenzo Insigne. In scadenza di contratto a giugno 2022, Il Napoli dovrà fare i conti a breve con la trattativa per il rinnovo. Attualmente guadagna oltre 4,5 milioni di euro a stagione e con l'avvicinarsi della scadenza è il club a perdere forza in eventuali trattative. Alcune indiscrezioni di mercato hanno svelato che il presidente De Laurentiis avrebbe già formulato una prima proposta, ma al ribasso, al capitano azzurro.

Ipotesi smentita dal giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Canale 8: "Lorenzo Insigne e il Napoli hanno preso una decisione in comune: parleranno del rinnovo del contratto solo al termine della stagione, quando cioè il campionato sarà terminato. Ho letto una assurda baggianata su qualche giornale: il Napoli avrebbe offerto circa 2.5 milioni a stagione a Lorenzo Insigne. Posso smentire questa cosa, non è affatto vero. Non c'è stata alcuna proposta ufficiale da parte del club di Aurelio De Laurentiis. Se ne riparlerà certamente nei prossimi mesi, ma è una situazione che, almeno per il momento, non è stata ancora definita".