Nessuna quarantena post Coppa d'Africa: Ounas pronto per la Salernitana?

Nessuna quarantena, per i giocatori di Serie A impegnati attualmente in Coppa d’Africa non è prevista alcuna misura straordinaria al momento del rientro in Italia, come da accordo tra le autorità statali, sanitarie e del calcio. I giocatori saranno sottoposti a un rigido monitoraggio, ma si potranno allenare e potranno giocare regolarmente. L'Algeria, ultima nel proprio girone, affronterà la Costa d'Avorio giovedì e rischia di essere eliminata. In quel caso Adam Ounas, attaccante del Napoli, potrebbe anche essere convocato per il derby contro la Salernitana se riuscirà a recupeare da un lieve problema muscolare.