Nessuno come il Napoli contro le big: il dato che sorride agli azzurri

Con la vittoria per 5-2 contro la Lazio, il Napoli è tornato in piena lotta per la Champions ed è a -2 dal quarto posto. Gli azzurri di Gattuso hanno un ottimo ruolino di marcia contro le prime sette della classifica totalizzando 19 punti. Nessuna altra squadra ha fatto meglio in questo campionato (19 anche l’Inter). "Il Napoli ha guadagnato 19 punti nelle sfide contro le attuali prime sette classificate in SerieA, nessuna di queste squadre ha fatto meglio in questo campionato (19 anche l’Inter). Vertice". A riportarlo è Opta Paolo.

