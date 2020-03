Nessuno palleggia più del Napoli: primo in A per possesso palla e passaggi completati

A fine febbraio la Serie A s'è fermata e almeno per un paio di mesi non ci sarà più calcio giocato a causa dell'emergenza Coronavirus. Il Napoli è in netta ripresa con Gattuso in panchina e lo dicono anche le statistiche. Come quella legata al possesso palla. Come scritto anche dal club azzurro sul proprio sito ufficiale, ad oggi il Napoli vanta il più alto possesso palla nella Serie A 2019/20 (59.8%), oltre ad essere la squadra che in media completa più passaggi a partita (517.5).