Nico Paz mania! Dal gol al Napoli al Como: tutte le curiosità sul talento che ha stregato Messi

In Argentina è scoppiata la "Nico Paz Mania"

In Argentina è scoppiata la "Nico Paz Mania". È comprensibile quando uno dei migliori giocatori della storia spende parole così importanti per un calciatore di appena 20 anni con ancora tutta la carriera davanti a sé. "Nico Paz ha tantissima qualità e spero che continui a crescere. Non era neanche nato quando io ho debuttato in Prima Divisione". E ancora: "Ha una testa impressionante, capisce perfettamente la partita... Ha giocato, si è divertito e penso che si sentirà a suo agio in questa squadra, perché gli piace avere la palla tra i piedi", ha dichiarato Lionel Messi in persona dopo il 6-0 contro la Bolivia che ha visto proprio l'esordio in Nazionale maggiore del figlio di Pablo Paz, ex difensore centrale di Newell´s, Banfield, Independiente, Real Valladolid e Tenerife, oltre che medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996.

Il fútbol scritto nel DNA

Il calcio, anzi il fútbol, è quindi scritto nel DNA della famiglia Paz. Paz, "pace" in italiano, proprio ciò che il talento arrivato al Como quest'estate riesce a portare in campo con le sue giocate. Già protagonista in Serie A con sei presenze, quattro delle quali da titolare, l'esterno o seconda punta ha confezionato ben tre assist, e questo sembra soltanto l'inizio. Chi segue il calcio sudamericano e spagnolo non lo scopre certo oggi. Il cammino di Nico Paz da Santa Cruz de Tenerife (ma come Nazionale ha scelto l'Albiceleste) è iniziato nel 2011 nelle giovanili dell'Atletico San Juan, per poi proseguire al Tenerife nel 2014 e al Real Madrid nel 2016. Tra le fila dei blancos Nico è arrivato presto in seconda squadra, il Real Madrid Castiglia (2022), per poi esordire addirittura in prima nel 2023. Agli ordini di Ancelotti, sono state 8 le sue presenze con tanto di gol, segnato tra l'altro contro il Napoli in Champions League.

Quanto l'ha pagato il Como

La società lariana ha investito "appena" 6,3 milioni di euro la scorsa estate per portare Nico Paz alla corte del suo grande estimatore Cesc Fabregas. All'interno di questa operazione il Real Madrid si è riservato però una clausola di recompra per riportarlo eventualmente alla base e il 50% sulla futura rivendita. L'accordo attuale del figlio d'arte ispano-argentino col Como è infine quadriennale, valido fino al 30 giugno 2028. A riportarlo è TMW.