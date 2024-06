Ufficiale Niente Iran per Mazzarri: il Persepolis annuncia lo spagnolo Garrido

vedi letture

Quello che sembrava un affare definito è invece saltato, col tecnico livornese sorpassato dall'allenatore spagnolo, ex Betis e Villarreal.

Salta l'approdo in Iran di Walter Mazzarri. Il Persepolis, infatti, ha ufficializzato Juan Carlos Garrido come nuovo allenatore, l'ex tecnico del Napoli quindi non allenerà in Iran.

Quello che sembrava un affare definito è invece saltato, col tecnico livornese sorpassato dall'allenatore spagnolo, ex Betis e Villarreal, che sostituirà il brasiliano Osmar Loss Vieira.