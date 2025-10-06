Ufficiale Niente nazionale per Olivera! Bielsa lo esclude dai convocati dell'Uruguay: il motivo

La nazionale uruguaiana si appresta ad affrontare gli impegni della finestra FIFA di ottobre, in cui affronterà in amichevole Repubblica Dominicana e Uzbekistan. Entrambe le partite si disputeranno in Malesia, e nella giornata di oggi il commissario tecnico Marcelo Bielsa ha reso nota la lista dei convocati. II Loco ha scelto solo 17 giocatori, una convocazione più ristretta del solito, poiché 12 giovani della selezione Under 18, guidata da Ruso Pérez, si uniranno al gruppo come sparring per completare le sessioni di allenamento e proseguire il proprio percorso di crescita sotto la supervisione del tecnico argentino.

Spiccano però le numerose assenze di peso tra i titolari abituali della Celeste: non figurano infatti in lista il capitano Federico Valverde, i difensori Ronald Araújo, José María Giménez e Mathías Olivera, né gli attaccanti Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez o il fantasista Giorgian De Arrascaeta. Anche i portieri Sergio Rochet e Santiago Mele, così come Nahitan Nández e Guillermo Varela, restano fuori da questa convocazione. C'è invece Franco Israel, portiere del Torino.

La scelta di Bielsa risponde alla volontà di dosare le energie dei veterani e offrire una chance ai calciatori meno utilizzati, con l'obiettivo di consolidare la base del gruppo e ampliare la competizione interna.

Portieri: Franco Israel, Cristopher Fiermarin.

Difensori: José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi.

Centrocampisti: Juan Manuel Sanabria, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez

Attaccanti: Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres, Rodrigo Zalazar, Luciano Rodríguez, Federico Viñas, Agustín Álvarez Martínez