Classifiche a confronto - Napoli a +2, boom Roma. In crescita anche le milanesi

Il Napoli campione d’Italia si presenta alla seconda sosta stagionale al comando della classifica, con due punti in più rispetto allo stesso momento del campionato scorso. Sul portale Tuttomercatoweb viene mostrato il confronto tra la classifica attuale dopo sei giornate rispetto a quella dello scorso anno. A quota 15 insieme agli azzurri c’è la Roma, partita con un passo completamente diverso rispetto a un anno fa: la mano di Gasperini si vede e i giallorossi hanno già sei punti in più rispetto alla passata stagione. Bilancio in attivo anche per le due milanesi, entrambe reduci dal cambio in panchina estivo: il Milan di Allegri guadagna due punti rispetto allo scorso anno, mentre l’Inter di Chivu segna un +1.

Napoli 15 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo sei giornate)

Roma 15 (+6)

Milan 13 (+2)

Inter 12 (+1)

Juventus 12 (=)

Atalanta 10 (+3)

Bologna 10 (+3)

Como 9 (+1)

Sassuolo 9 (in Serie B)

Cremonese 9 (in Serie B)

Cagliari 8 (+3)

Udinese 8 (-2)

Lazio 7 (-3)

Parma 5 (=)

Lecce 5 (=)

Torino 5 (-6)

Fiorentina 3 (-4)

Hellas Verona 3 (-3)

Genoa 2 (-3)

Pisa 2 (in Serie B)