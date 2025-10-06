Lang a caccia di spazio: appena 55' giocati da inizio stagione

Otto partite ufficiali e appena 55 minuti complessivi in campo. Il bilancio di Noa Lang con la maglia del Napoli, in questa primissima parte di stagione, è ben lontano dalle aspettative create in estate. L’esterno offensivo olandese, arrivato per portare fantasia e imprevedibilità nell’attacco di Conte, non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio reale nello scacchiere azzurro.

La concorrenza sulle corsie è forte, ma a pesare è soprattutto la scarsa fiducia mostrata dal tecnico, che finora lo ha utilizzato solo a gara in corso e in spezzoni ridotti. Un minutaggio così ridotto ha avuto anche ripercussioni anche in nazionale, con Lang che è stato escluso dalle ultime convocazioni degli Orange.