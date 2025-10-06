Prima pagina Tuttosport: "Juve-Milan, solo fischi: il derby d’Italia delude"

Juve-Milan, solo fischi: il derby d’Italia delude: così titola l'edizione odierna di Tuttosport. Il big match tra Juventus e Milan si chiude senza vincitori né vinti, ma soprattutto senza spettacolo. Alla fine i bianconeri vengono graziati da Leao e Pulisic (rigore fallito), mentre Gatti va vicino al gol della possibile svolta. Quinta partita consecutiva senza vittorie tra campionato e Champions per la squadra di Tudor, contestata dai tifosi.

Napoli, la svolta di De Bruyne

Al Maradona è ancora una volta Kevin De Bruyne a illuminare la scena. Il fuoriclasse belga entra e ribalta il Genoa, firmando la rimonta che mantiene gli azzurri al comando della classifica insieme all’Atalanta di Gasperini. Napoli a punteggio pieno in casa, Conte si gode il suo leader tecnico