Niente Pallone d'Oro? France Football si dedica al Dream Team di tutti i tempi: anche Maradona tra i candidati

France Football lancia le votazioni per il miglior undici della storia del calcio. Per il ruolo di centrocampista offensivo queste sono le nominations e non poteva mancare quella di Diego Armando Maradona.

Roberto Baggio

Bobby Charlton

Alfredo di Stefano

Enzo Francescoli

Ruud Gullit

Gheorghe Hagi

Andrés Iniesta

Raymond Kopa

Laszlo Kubala

Diego Armando Maradona

Sandro Mazzola

Pelé

Michel Platini

Ferenc Puskas

Gianni Rivera

Juan Alberto Schiaffino

Socrates

Francesco Totti

Zico

Zinedine Zidane